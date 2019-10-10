Власти ФРГ безуспешно пытаются сдержать рост цен на аренду жилья

Пилотный проект властей ФРГ, замораживающий повышение арендной платы за жилье в отдельных районах страны, выходит на новый уровень. Накануне немецкое правительство приняло решение продлить его до 2025 года.

Впрочем, как пишет Die Welt, эти правила, разделившие Германию на два непримиримых лагеря, в 70 процентах случаев не работают. В то время как арендодатели жалуются на попытки государства регулировать ценообразование на рынке жилья нерыночными методами, арендаторы обвиняют в алчности "акул недвижимости", которым закон не указ. Отныне в районах с дефицитом доступного жилья владельцы квартир не имеют право устанавливать на них "цены, превышающие средний показатель более чем на десять процентов". Если это все же произошло, то квартиросъемщики в теории имеют право в течение двух с половиной лет вернуть "переплаченные" средства. В каких именно районах жилищную ситуацию следует считать "напряженной", региональные правительства по идее должны определять вместе с представителями коммун. Однако, признает Die Welt, все эти нововведения "еще больше запутали ситуацию". В итоге семь федеральных земель так и не смогли установить четкие обоснования для сдерживания цен, поэтому суды признали их недействительными. А в Баден-Вюртемберге, Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне- Вестфалии ни арендаторы, ни владельцы недвижимости до сих пор не могут понять своих прав.

Особняком в Германии стоит проблема жилья социального. Как писала "РГ", еще весной в Гамбурге прошла массовая демонстрация против его подорожания. Тогда на улицы вольного ганзейского города вышли, по некоторым оценкам, более пяти с половиной тысяч человек. "Спекулянты - вон!", "Акул недвижимости - на бутерброды" - пестревшие в толпе лозунги красноречиво демонстрировали градус народного недовольства. Речь идет о крупных компаниях, которые в последнее время стали активно приобретать в собственность дома и квартиры, до сих пор сдававшиеся по фиксированной цене гражданам с доходами ниже среднего по немецким меркам. Репортеры Hamburger Abendblatt опросили самых разнообразных участников акции - от студентов до пенсионеров, которые с тревогой наблюдают за тем, как социальное жилье в их районе переходит в разряд приватизированного. А это позволяет квартирным хозяевам на формально законном основании повышать плату для съемщиков.