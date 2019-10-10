Власти обсудят запрет "грязного" пальмового масла в пищевой отрасли

Евразийская экономическая коллегия (ЕЭК) обратилась к российскому правительству с инициативой внести в законодательство Таможенного союза нормы содержания вредных веществ в растительных маслах.

Как сообщает РБК со ссылкой на документ, предлагается уменьшить предельный уровень содержания глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах. В качестве аргумента авторы инициативы приводят тот факт, что эфиры несут риск для здоровья и могут стать причиной развитие рака.

Новые нормы могут затронуть производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового

По информации издания, вопрос о разработке проекта изменений прорабатывается ЕЭК вместе со странами-членами Евразийского экономического союза, куда помимо России входят также Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.