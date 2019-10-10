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10.10.2019 09:10
Рубрика: Экономика

Власти обсудят запрет "грязного" пальмового масла в пищевой отрасли

Текст: Ольга Туманова

Евразийская экономическая коллегия (ЕЭК) обратилась к российскому правительству с инициативой внести в законодательство Таможенного союза нормы содержания вредных веществ в растительных маслах.

Фото: iStock
Для пальмового масла повысили налог на добавленную стоимость

Как сообщает РБК со ссылкой на документ, предлагается уменьшить предельный уровень содержания глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах. В качестве аргумента авторы инициативы приводят тот факт, что эфиры несут риск для здоровья и могут стать причиной развитие рака.

Новые нормы могут затронуть производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового

По информации издания, вопрос о разработке проекта изменений прорабатывается ЕЭК вместе со странами-членами Евразийского экономического союза, куда помимо России входят также Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

Экономика АПК Международные организации Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) Правительство
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