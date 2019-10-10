Власти США снизят стоимость автомобилей на 3,5 тысячи долларов

Федеральное правительство США намерено принять меры, которые позволят снизить цены на автомобили в стране на 3,5 тысячи долларов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в среду в Белом доме.

По мнению главы государства, сегодня автомобили стоят слишком дорого. Поэтому власти намерены снизить их стоимость, а также сделать более доступными и безопасными, пишет ТАСС. "Мы уберем часть старых машин с дорог в связи с тем, что у людей есть стимулы покупать новые автомобили, которые создают меньше проблем с экологической точки зрения", - заявил журналистам Трамп.

Он также отметил, что федеральное правительство выступает против подхода калифорнийских властей в отношении автомобильной отрасли. "Они производят свои машины очень легкими, как папье-маше. ДТП в этих автомобилях крайне опасны", - заявил Трамп, подчеркнув, что в ближайшее время будет объявлено о новых стандартах в автомобилестроении.