Волейбольная сборная вновь проиграла на Кубке мира

Сборная России по волейболу проиграла уже четвертый матч на Кубке мира, проходящем в эти дни в Японии. Команда Туомаса Саммелвуо уступила в четверг хозяевам соревнований - 1:3 (22:25, 25:21, 22:25, 16:25).

Днем ранее россияне также в четырех партиях проиграли Польше. Вторая неудача подряд серьезно повлияла на турнирное положение россиян. Еще недавно они претендовали на место в тройке сильнейших, а теперь опустились на восьмую строчку из двенадцати возможных. Даже при том, что сборная России выступает в Японии далеко не основным составом, четыре поражения в семи матчах - это многовато.

Возможно, чуть поднять настроение болельщикам наши волейболисты смогут в пятницу, если удачно сыграют с итальянцами.

Отметим, что единственной командой, не знающей на Кубке мира поражений, остается Бразилия. На втором месте с шестью победами в семи матчах идут поляки. Замыкают тройку сильнейших американцы.