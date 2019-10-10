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10 октября 2019 г.

Закон Волгоградской области от 9 октября 2019 года № 81-ОД "Об установлении величины прожиточного минимума для пенсионеров в Волгоградской области на 2020 год"

Дата подписания 9 октября 2019 г.
Опубликован 10 октября 2019 г.

Принят Волгоградской областной Думой 8 октября 2019 года

Настоящий Закон принят во исполнение Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума для пенсионеров в Волгоградской области на 2020 год в размере 8569 рублей.

Статья 2

Прожиточный минимум для пенсионеров, установленный статьей 1 настоящего Закона, применяется для определения размера социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора Волгоградской области Е.А.Харичкин

 

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