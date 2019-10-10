Вооруженный ножом житель Мексики атаковал журналиста

В Мексике вооруженный ножом мужчина набросился на журналиста. Пострадавшим оказался корреспондент портала Observador Ciudadano Мануэль Альфаро.

Корреспондент получил четыре ножевых ранения в живот и руку. Раненый был госпитализирован. Врачи провели экстренную операцию. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое, но угрозе его жизни нет, передает Milenio.

Это уже не первое нападение на Мануэля Альфаро. Однако до этого ему удавалось остаться невредимым.

Инцидент произошел в штате Найярит. Губернатор Антонио Эчеварриа призвал незамедлительно начать расследование.