Снова стали расти ксенофобские настроения. По данным "Левада-центра", доля тех, кто хотел бы ограничить проживание в России какой-то этнической группы, поднялась с 54 до 71 процента. В частности, доля выступающих за ограничение проживания цыган выросла с 17 до 40 процентов, китайцев - с 15 до 39, выходцев из Средней Азии - с 19 до 32, уроженцев Кавказа - с 22 до 31, украинцев - с 8 до 18, евреев - с 4 до 17. Каждый второй россиянин поддерживает лозунг "Россия для русских".

Между тем последние четыре года уровень ксенофобии устойчиво снижался. Так, если в апреле 2012 года, по данным фонда "Общественное мнение" (ФОМ), число россиян, считающих, что многонациональность России приносит ей больше вреда, и число думающих иначе было одинаковым (37 процентов), то в 2015 году многонациональность называли полезной 45 процентов опрошенных, вредной - 23. В конце 2018 года это соотношение стало еще более контрастным - 50 процентов и 21 соответственно. Кроме того, с 2015 по 2018 год с 31 процента до 21 снизилась доля сторонников законодательного закрепления особых прав русских, а число респондентов, настаивающих на особых правах для титульных народов национальных республик, уменьшилось с 30 процентов до 23. Внеся раскол в ряды русских националистов, события на Украине одновременно повысили уровень толерантности в российском обществе. Проявлений межнациональной вражды стало значительно меньше - в этом мнении сходились и власти, обычно склонные приукрашивать реальную картину, и правозащитники, столь же привычные к сгущению красок. И те и другие считали, что благодаря украинским событиям Россия получила прививку от национализма.

Возвращение уровня ксенофобии к прежним значениям эксперты связывают с ухудшением экономического положения населения, что приводит к росту негативного отношения к выходцам из Средней Азии, вьетнамцам, китайцам, в которых российские граждане видят конкурентов за рабочие места.

По данным социологов, в России снова стали расти ксенофобские настроения

Однако трудовые мигранты менее защищены законами, чем граждане России; уволить этих людей - проще простого. Кто-то говорит, что безработица в среде мигрантов - это социальный динамит. Но взглянем на ситуацию с другой стороны, и, возможно, она не покажется столь драматичной. В крупном строительстве занято около миллиона мигрантов. Примерно столько же - на частных стройках, в ремонте дач и квартир. Чуть более миллиона работают в розничной торговле, причем легально, в больших магазинных комплексах. Многие нашли себе применение в коммунальном секторе. Причем все эти люди легально работают, они легально пересекли границу, у них есть регистрация, которая рано или поздно закончится и ее придется продлевать. Так что большинство из них мотивированы не нарушать закон, не раздражать местное население вызывающим поведением.

Риторика национал-патриотов и людская молва создают ложное впечатление, будто дорогие дома, земельные участки в России скупают только мигранты из Средней Азии или с Кавказа. Хотя с этим успешно справляются и приезжие из Тюменской области, других богатых регионов России. Но в их адрес никто не кричит: "Понаехали тут!" Свои бытовые и социальные трудности российский обыватель привычно объясняет нашествием инородцев.

Ксенофобия не знает границ - ни моральных, ни географических. Она существует везде. В Европе (особенно сейчас, в условиях миграционного кризиса) ее не меньше, чем в России. В России же уровень ксенофобии до последнего времени ощутимо снижался: ненависть к "понаехавшим" замещалась ненавистью к Западу. Оттого и ноябрьские "русские марши" последних двух лет были относительно миролюбивыми. В том смысле, что нетерпимость его участников к представителям этнических меньшинств не была явлена столь агрессивно, как прежде. Снизить идеологический градус организаторов "маршей" заставили события на востоке Украины, к которым русские националисты относятся по-разному. Кто-то из них поддерживает ДНР и ЛНР, а кто-то - на стороне украинских властей.

Социологи высказывают предположение, что отмечаемый ныне рост ксенофобских настроений - это перенаправление раздражения россиян на "другого", вызванное снижением уровня жизни.

Националистической истерии как массового психоза в России сейчас нет. Есть привычное обострение ксенофобии

Как бы то ни было, по данным "Левада-центра", лишь 18 процентов граждан ощущают межнациональную напряженность в местах их проживания, только 12 процентов опрошенных говорят о возможности столкновений на национальной почве. У пятой части респондентов нет этнических предубеждений. "Тот факт, что в России живут люди многих национальностей, приносит ей в целом больше пользы, чем вреда" - с этим согласны почти половина участников опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" для Федерального агентства по делам национальностей. Лишь менее четверти респондентов сочли, что многонациональность приносит России скорее вред, чем пользу, и 32 процента затруднились с ответом. При этом 90 процентов опрошенных сообщили, что никогда не подвергались дискриминации по национальному признаку, и только 16 процентов признались, что испытывают неприязнь к людям другой национальности.

Националистической истерии как массового психоза в России сейчас нет. Есть привычное обострение ксенофобии. Она обостряется всякий раз, когда падает уровень жизни российского обывателя, который тут же начинает искать, кто в этом виноват, и столь же привычно находит.