Законопроект об интернет-гигантах перепишут

Законопроект об ограничении иностранного владения IT-гигантами в РФ концептуально поддержали ФАС, Роскомнадзор и Роспотребнадзор. А Минкомсвязи - против. Резонансный документ предстоит существенно доработать, либо создать новый вариант, иначе можно ухудшить инвестиционный климат в стране. Об этом говорили депутаты, представители ведомств и самих интернет-компаний в ходе дискуссии по этой теме в Госдуме.

Обсуждению законопроекта было посвящено расширенное заседание комитета Госдумы по информполитике. Автор документа - член комитета Антон Горелкин - предложил ввести понятие "значимого информационного ресурса сети Интернет" и установить требование к таковым. А именно, не более 20% иностранного участия в уставном капитале.

В целях защиты персональных данных россиян значимым компаниям придется размещать технические средства и базы данных в России. Нарушение этих норм будет грозить запретом на рекламу, гласят поправки.

В случае принятия документа, например, "Яндексу" или Mail.ru необходимо будет изменить структуру собственности, пояснял ранее автор. В чем опасность зарубежного участия? Например, из-за решений иностранных владельцев есть риск приостановки транзакций через "Яндекс. Деньги". То есть может наступить коллапс в важных финансовых секторах.

На расширенном заседании комитета к аргументам он добавил соображение о том, что российские интернет-компании собрали огромный массив данных о гражданах и экономических процессах. "Настолько большой объем, что приобрели возможности для манипуляции рынком", - заявил Горелкин.

Глава профильного комитета Леонид Левин признал необходимость регулирования этой сферы - как и другие участники заседания. Он подчеркнул, что российские компании в IT-сфере приобрели стратегическое значение в экономике, эта отрасль нуждается в режиме правового благоприятствования. Но надо максимально бережно к данной сфере, отметил он.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) концептуально поддерживает законопроект, сообщила начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елена Заева. "На данные мы смотрим как на ключевой актив интернет-компаний, - заявила она. - Данные о поведении пользователей в стране - это как недра. Мы считаем, что государство имеет право распоряжаться этим золотом цифровой эпохи".

Но надо доработать законопроект, считают в ФАС. А именно, уточнить критерии, по которым тот или иной ресурс будет относится к значимым.

Начальник правового управления Роскомнадзора Мария Смелянская заявила, что регулирование значимых ресурсов назрело давно. Но надо уточнить правой статус значимых компаний, прописать, как отличить их от аудиовизуальных сервисов и т.п. Ведомство также поддерживает - при условии доработки.

Значимая информация - персональные данные - стали "разменной монетой", регулирование необходимо, заявил начальник Управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Русаков. Он тоже заявил о поддержке документа - при условии работы над нюансами.

Минкомсвязь не поддерживает законопроект, но признает необходимость регулирования, заявила эксперт департамента развития высоких технологий Минкомсвязи Айсалу Бадягина. Она отметила, что необходимо прописать четкие критерии для отнесения ресурсов к значимым. Некорректно и финансовое обоснование проекта - о том, что он якобы не потребует дополнительных средств, заявила она. На самом же деле, придется расширить штат Роскомнадзора. Кроме того, реализация запрета на распространение рекламы значимыми ресурсами кажется затруднительной, подчеркнула Бадягина.

Напомним, такой запрет предлагается ввести для тех, кто не соответствует требованиям.

Представители самих компаний (в частности, "Яндекса") спрогнозировали, что документ станет барьером для привлечения инвестиций. В "Мегафоне" заявили, что его принятие создаст помехи для роуминга - значимый ресурс просто не сможет его организовать.

Сама идея регулирования данной сферы нашла поддержку и у депутатов, и у ведомств, и у компаний, однако все сошлись во мнении, что в нынешней трактовке инициатива создает слишком много рисков для игроков рынка и экономики, прокомментировал дискуссию "РГ" Леонид Левин. Стоит выбор между соображениями безопасности и поддержки инвестиций, и между ними предстоит "искать баланс", добавил он.