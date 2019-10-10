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10.10.2019 20:26
Рубрика: В мире

Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений

Текст: Александр Ленин
Украине придется выйти из Минских соглашений в случае непринятия до 2020 года закона об особом статусе Донбасса с включением в него "формулы Штайнмайера". Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами.

"Если мы не будем принимать новый закон об особом статусе и не будем имплементировать "формулу Штайнмайера", то нам придется выходить из минского процесса", - подчеркнул украинский лидер, которого цитирует ТАСС.

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По словам политика, реализация "формулы Штайнмайера" не должна привести к конфликту на Украине.

"В обществе запрос на прекращение войны. Есть именно этот запрос. Если будут подогреваться вопросы и дальше, может быть все что угодно", - отметил Зеленский. Он также уточнил, что видит свою миссию, как главы государства, в прекращении войны в регионе.

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Напомним, что ранее Контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", которая подразумевает вступление в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. В стране инициатива встретили неоднозначную реакцию: в Киеве, а также в других украинских регионах проходят акции протеста, периодически сопровождающиеся беспорядками.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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