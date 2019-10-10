Зеленский: Не готов публиковать свои разговоры с мировыми лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не готов публиковать свои разговоры с главами других стран для всеобщего обозрения.

"Я не готов опубликовывать мои разговоры, я даже не опубликовал мой разговор с господином Трампом", - сказал на пресс-конференции Зеленский, чьи слова приводит РИА Новости.

Президент Украины отметил, что является верховным главнокомандующим, а не телеведущим канала и не занимается пиаром.

Ранее в США разгорелся скандал из-за разговора президента США Дональда Трампа и Зеленского. Якобы в этой беседе американский лидер попросил своего украинского коллегу провести расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который мог стать одним из главных соперников Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах. Предполагается, что Хантер Байден мог быть причастен к коррупционным схемам, входя в состав руководства крупной украинской энергетической компании Burisma Group.

На пресс-конференции в четверг Зеленский заявил, что украинские власти готовы сотрудничать с США по расследованию дела Байдена-младшего.