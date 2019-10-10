Зеленский пригрозил Порошенко преследованием правоохранителей

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что его предшественник Петр Порошенко ответит перед законом за все деяния на посту главы украинского государства.

"То, что он (Порошенко - прим. "РГ") сделал, я не хочу даже на это влиять. В этом будут разбираться правоохранительные органы", - заявил Зеленский, которого цитирует ТАСС.

Украинский лидер обратил внимание на некоторые странности в поведении бывшего президента страны. По словам Зеленского, Петр Порошенко никак не может смириться с отсутствием президентского статуса. "Это большая психологическая травма", - уточнил Зеленский.

"Я ему сказал, что действительно хочу услышать от него о готовности быть в диалоге. Но слышу только одно - что он обвиняет меня", - резюмировал действующий руководитель Украины.

Между тем Петр Порошенко отреагировал на заявления Владимира Зеленского. "Могу сказать одно - много внимания уделено предшественникам, почти треть времени", - сказал политик.