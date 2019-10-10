Президент Украины Владимир Зеленский указал на ошибки сайта "Миротворец", сообщает ТАСС.

"Однажды даже мою жену записали в "Миротворец", вы же понимаете мое отношение", - заявил глава украинского государства. По словам Зеленского, как президент он не может открывать или закрывать сайты. Политик уточнил, что не знает владельца скандального сайта.

Напомним, что сайт "Миротворец" позиционирует себя как база данных, в которую попадают люди, якобы сотрудничающие с ополчением Донбасса. В списках ресурса значатся личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине не угодили авторам сайта.