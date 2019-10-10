Зеленский указал на ошибки сайта "Миротворец"

Новости

Москву парализовали 10-бальные пробки 18:58
Художественный фильм о военных России в Сирии выйдет в 2020 году 18:55
Путин поддержал идею фонда поддержки футбольных клубов 18:50
В Крыму двоих военнослужащих отправили в колонию за дедовщину 18:50
В Крыму Зеленскому напомнили о месте истока Днепра 18:48
В Москве шесть машин попали в массовое ДТП 18:47
Работник рязанской УК избил клиента молотком 18:28
Колодин: Россия выиграет у Шотландии со счетом 3:0 18:20
Путин допустил возможность налоговых льгот спортивным организациям 18:15
В Севастополе спустили на воду первый со времен Украины плавкран 18:15
Путин рассказал, как ему в юности сломали нос в секции бокса 18:14
СМИ сообщили о смерти вдовы Папанова, актрисы Надежды Каратаевой 18:14
В США белки едва не сожгли большой кроссовер 18:12
В Минтруда рассказали о трудоустройстве переобученных предпенсионеров 18:05
В Петербурге заключили контракт на строительство первого экопарка 18:03
Бой в стратосфере: МиГ-31 сняли на видео во время ночных тренировок 17:56
МИД назвал грубой провокацией публикацию о российском спецназе в Норвегии 17:52
Захарова отметила совпадение технологий вмешательства на акциях в РФ и КНР 17:52
В КБР полицейский избил подростков ради признания в краже 17:48
Обнаружен древнеегипетский путеводитель по загробному миру 17:48
В Таиланде откопали огромного сиамского динозавра 17:46
На Балтике в одном месте нашли сразу два богатых монетных клада 17:44
Урожай зерна в России к 2024 году вырастет до 141 миллиона тонн 17:42
НАН Беларуси и МГУ заключили соглашение о сотрудничестве 17:40
Итальянские бары заменят пластиковые трубочки на макароны 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
10.10.2019 17:27
Рубрика: В мире

Зеленский указал на ошибки сайта "Миротворец"

Текст: Александр Ленин

Президент Украины Владимир Зеленский указал на ошибки сайта "Миротворец", сообщает ТАСС.

Зеленский выступил против военного решения конфликта в Донбассе

"Однажды даже мою жену записали в "Миротворец", вы же понимаете мое отношение", - заявил глава украинского государства. По словам Зеленского, как президент он не может открывать или закрывать сайты. Политик уточнил, что не знает владельца скандального сайта.

Напомним, что сайт "Миротворец" позиционирует себя как база данных, в которую попадают люди, якобы сотрудничающие с ополчением Донбасса. В списках ресурса значатся личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине не угодили авторам сайта.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Комиссию за банковский перевод средств между регионами устранят
Путин произвел назначения в своей администрации
Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии
Лавров: РФ не допустит пересмотра предыдущих решений "нормандской четверки"
Отпущенная властями Ирана журналистка Юзик вернулась в Москву