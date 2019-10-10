Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции

Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности проведения пресс-конференции. Так называемый "пресс-марафон" проходит в одном из ресторанных двориков Киева. На мероприятие было аккредитовано около 300 журналистов, которые небольшими группами, сменяя друг друга, подсаживались за стол к украинскому лидеру и в течение получаса могли пообщаться с политиком.

"У нас хорошая новость - мировой рекорд", - сказала пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель, ненадолго прервав разговор Зеленского с представителями СМИ, передает ТАСС. После этого представитель Национального реестра рекордов Украины передал главе украинского государства соответствующий сертификат. Пресс-марафон длится уже почти 9 часов.

По некоторым данным, предыдущий рекорд принадлежал президенту Беларуси Александру Лукашенко. В 2017 году он отвечал на вопросы журналистов 7 часов 20 минут.