Зеленский: В законе об особом статусе Донбасса не предусмотрена автономия

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в законе об особом статусе Донбасса не будет предусмотрена автономия для региона.

"Мы не можем в этом законе говорить об автономии. Самое главное говорить, что мы не можем делать, а не то, что мы можем", - отметил глава украинского государства, которого цитирует агентство РИА Новости.

По словам политика, в законе будут оговорены некоторые гуманитарные моменты, а также вопросы, связанные с предоставлением русскому языку статуса регионального в Донбассе.

"Я думаю, что много гуманитарных компромиссов, о которых мы можем говорить", - уточнил он. Украинский лидер подчеркнул, что бессмысленно обсуждать закон, пока нет текста.

"Мы как страна решили идти путем децентрализации" - резюмировал Владимир Зеленский.