Зеленский заявил, что власти Украины не бросят жителей Донбасса

Украинские власти не бросят людей в Донбассе и собираются вернуть их вместе "с территориями". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Они (жители Донбасса) должны знать, что мы их не оставляем, мы их не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями", - сказал Зеленский, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, для украинских властей это первоочередная задача, "план А".

В Киеве не исключают, что возвращение контроля над восточными территориями страны может затянуться. На этот случай, подчеркнул Зеленский, существует "план Б", в рамках которого желающим будут предоставлять возможность перебраться из восточной части Украины в другие регионы, подконтрольные государственным властям.

Зеленский также отметил, что видит свою миссию в прекращении войны на Украине. "Я хочу прекратить войну, я думаю, именно это моя миссия", - заявил он.