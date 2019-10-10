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10.10.2019 15:01
Рубрика: В мире

Зеленский заявил о последствиях "формулы Штайнмайера" для Украины

Текст: Александр Ленин

Реализация "формулы Штайнмайера" не должна привести к конфликту на Украине. Об этом в общении с журналистами заявил президент украинского государства Владимир Зеленский.

"В обществе запрос на прекращение войны. Есть именно этот запрос. Если будут подогреваться вопросы и дальше, может быть все что угодно", - отметил украинский лидер, которого цитирует РИА Новости.

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По словам Зеленского, он не собирается приглашать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину для разъяснения предложенной им формулы по предоставлению особого статуса Донбассу.

"Это (приглашение Штайнмайера на Украину - прим. "РГ") будет с моей стороны давление на бывшую власть, а я не хочу этого делать", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что так называемая "формула Штайнмайера" подразумевает вступление в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Ранее контактная группа по Украине согласовала указанную инициативу. В настоящее время в Киеве, а также в других украинских регионах проходят акции протеста против внедрения "формулы Штайнмайера".

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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