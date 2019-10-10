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10.10.2019 11:10
Рубрика: Общество

Неврологи выяснили, почему после бессонной ночи хочется жирного и сладкого

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Исследование американских ученых объяснило, почему люди с хроническим недосыпом предпочитают жирную и калорийную пищу. В статье, опубликованной в журнале eLife, сообщается о результатах работы.

В эксперименте Северо-Западного университета в Чикаго (США) участвовали 25 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет, которых поделили на две группы.

Фото: iStock
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Добровольцам из каждой из групп чередовали дни с полноценным ночным отдыхом и принудительным ограничением сна до четырех часов. Вначале людям из первой группы разрешили спать столько, сколько им требуется, а затем ограничили сон четырьмя часами. А у испытуемых из второй группы, наоборот, за бессонной ночью последовала нормальная 7-9-часовая ночь. Через несколько дней эксперимент провели снова, поменяв условия для групп.

На следующий день после каждой бессонной ночи участникам исследования предлагали комплексное меню на завтрак, обед и ужин. Кроме того, был шведский стол с различными закусками. Ученые наблюдали, что участники эксперимента выбирают.

"Испытуемые изменили свои предпочтения в еде, - сообщает невролог Торстен Кант. - Те, кто меньше спал, предпочитали более калорийную пищу - пончики, шоколадное печенье и чипсы".

Анализы крови подтвердили, что это поведение, по-видимому, было связано с изменением уровня эндоканнабиноида - 2-олеоилглицерина (2-OG): он был заметно повышен после бессонной ночи.

Последствия бессонной ночи отразились и на мозге. Перед приемом пищи добровольцам предлагали различные запахи, причем не только связанные с едой. Используя функциональную магнитно-резонансную томографию (МРТ), ученые наблюдали, как реагировала на запахи так называемая грушевидная кора головного мозга. Это первая корковая область мозга, которая получает информацию из носа.

Фото: iStock
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Результаты показали, что эта часть обонятельной системы у людей с недосыпом гораздо сильнее реагировала именно на запахи пищи. Оказалось, что у этих людей грушевидная кора была хуже связана с островком, с которым она обычно обменивается информацией. Островок получает сигналы, которые отвечают за адекватное потребление пищи.

Из-за нарушения связи между участками коры искажается важная информация для мозга, и это влияет на привычки питания. "Когда грушевидная кора не связывается должным образом с островком, люди выбирают более калорийную пищу, чем им на самом деле требуется", - говорит Кант.

Таким образом, результаты исследования показали, что чем ниже связь между двумя областями мозга, тем больше концентрация 2-OG и тем очевиднее тяга к нездоровой пище.

Фото: PHOTOXPRESS
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"Люди с хроническим недосыпом предпочитают сладкую и жирную пищу, частое употребление которой грозит ожирением в долгосрочной перспективе", - говорит Сурабхи Бутани.

По мнению ученых, понимание этого явления и знание его механизмов поможет скорректировать пищевые привычки и найти новые подходы в борьбе с ожирением.

Но как выстоять перед соблазнительными ароматами после бессонной ночи? Кант, напоминая, что недостаток сна делает мозг более восприимчивым к запахам пищи, полушутя-полусерьезно советует: "Было бы неплохо избегать магазин пончиков, если вам нужно успеть на 6-часовой рейс".

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