Акции "Яндекса" упали более чем на 17 процентов

Котировки "Яндекса" на американской бирже NASDAQ упали почти на 18 процентов и вечером в пятницу продолжают падение, следует из данных биржи.

Акции "Яндекса", вероятно, рухнули из-за обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах, прошедшего накануне в профильном комитете Госдумы. Законопроект ограничивает долю владения в таких ресурсах иностранными компаниями и гражданами 20 процентами.

Если документ будет принят в текущей форме, а в "значимом информационном ресурсе" будет превышена доля владения иностранцами, то на нем будет запрещено размещение рекламы, а также реклама самого ресурса и оказываемых им услуг. Законопроект предполагает, что наделять интернет-ресурсы статусом "значимых" будет правительственная комиссия.

Под действие законопроекта в текущей редакции попадают два российских интернет-гиганта - "Яндекс" и Mail.ru. Акции последнего падали в пятницу почти на 3 процента.