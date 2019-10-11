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11.10.2019 23:08
Рубрика: Спорт

Актер Сигал на считает Нурмагомедова лучшим бойцом ММА

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Известный голливудский актер Стивен Сигал заявил, что не считает чемпиорна UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова сильнейшим бойцом ММА на данный момент.

Такое мнение Стивен Сигал в интервью RT.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II
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"Является ли Нурмагомедов лучшим бойцом ММА на данный момент? Нет", - заявил Сигал.

При этом актер отдал должное мастерству россиянина, назвав его великий бойцом. По мнению Сигала, Нурмагомедов превосходен в борьбе, а давать советы чемпиону звезда кино отказался.

Стивен Сигал, который долгое время занимался айкидо, добавил, что не знает ни одного бойца ММА, который занимался бы этим же видом единоборств.

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