Актер Сигал на считает Нурмагомедова лучшим бойцом ММА

Известный голливудский актер Стивен Сигал заявил, что не считает чемпиорна UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова сильнейшим бойцом ММА на данный момент.

Такое мнение Стивен Сигал в интервью RT.

"Является ли Нурмагомедов лучшим бойцом ММА на данный момент? Нет", - заявил Сигал.

При этом актер отдал должное мастерству россиянина, назвав его великий бойцом. По мнению Сигала, Нурмагомедов превосходен в борьбе, а давать советы чемпиону звезда кино отказался.

Стивен Сигал, который долгое время занимался айкидо, добавил, что не знает ни одного бойца ММА, который занимался бы этим же видом единоборств.