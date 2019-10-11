Англия потерпела первое поражение в отборе к Евро-2020

В пятницу вечером состоялись очередные матчи в отборочном цикле чемпионата Европы-2020. В одном из них англичане достаточно неожиданно проиграли в гостях Чехии - 1:2.

Уже к десятой минуте команды забили по одному мячу. Счет с пенальти открыл Гарри Кейн, а чехи ответили на это точным ударом Якуба Брабеца. Во второй половине англичане владели небольшим преимуществом, но хозяева старались отвечать контратаками. Активен был новичок московского "Спартака" Алекс Крал. Ну а героем матча стал форвард Зденек Ондрашек, первый гол которого за чешскую сборную принес ей важнейшую победу.

В другой игре группы "А" Черногория и Болгария не выявили сильнейшего - 0:0. Лидируют здесь с 12-ю очками англичане, далее идут Чехия (12), Косово (8), по три очка в активе у Черногории и болгарцев.

В остальных матчах дня были зафиксированы следующие результаты: Исландия - Франция 0:1, Турция - Албания 1:0, Португалия - Люксембург 3:0, Украина - Литва 2:0, Андорра - Молдавия 1:0.