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11.10.2019 11:37
Рубрика: Экономика

Банкам запретят навязывать страховку при кредитовании

Текст: Марина Гусенко
Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Центробанк в этом вопросе солидарен с Минфином, так как такое регулирование даст возможность устранить существующие сложности в правоприменительной практике, пишет газета "Коммерсант".

Отмечается, что Минэкономразвития обратилось к участникам рынка с просьбой оценить поправки к закону "О потребительском кредите (займе)" (353-ФЗ), который разрабатывает Минфин.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Минфин предлагает дополнить закон статьей, которая запрещает обуславливать получение потребкредита или займа "необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг", кроме тех случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога.

При этом кредитная организация должна будет компенсировать заемщику убытки, которые он понес "вследствие нарушения его права на свободный выбор услуг" в двукратном размере от их стоимости. К

Кроме того, в законопроекте написано, что в договорах потребкредитов на срок более года не должна быть прописана обязанность заемщика платить страховку сразу за весь срок кредита или запрет на ежегодную уплату страховых взносов.

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минфин Законопроекты и комментарии Рынок кредитования
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