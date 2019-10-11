Банкам запретят навязывать страховку при кредитовании

Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.

Центробанк в этом вопросе солидарен с Минфином, так как такое регулирование даст возможность устранить существующие сложности в правоприменительной практике, пишет газета "Коммерсант".

Отмечается, что Минэкономразвития обратилось к участникам рынка с просьбой оценить поправки к закону "О потребительском кредите (займе)" (353-ФЗ), который разрабатывает Минфин.

Минфин предлагает дополнить закон статьей, которая запрещает обуславливать получение потребкредита или займа "необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг", кроме тех случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога.

При этом кредитная организация должна будет компенсировать заемщику убытки, которые он понес "вследствие нарушения его права на свободный выбор услуг" в двукратном размере от их стоимости. К

Кроме того, в законопроекте написано, что в договорах потребкредитов на срок более года не должна быть прописана обязанность заемщика платить страховку сразу за весь срок кредита или запрет на ежегодную уплату страховых взносов.