Белый дом подтвердил выдвижение Салливана на должность нового посла США в РФ

Президент США Дональд Трамп выдвинул заместителя Государственного секретаря страны Джона Салливана на должность нового американского посла в России. Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть следующих кандидатов на ключевые позиции в его администрации... Джона Джозефа Салливана на должность чрезвычайного и полномочного посла США в Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Ранее СМИ сообщали, что именно Салливан сменит на посту Джона Хантсмана, который сложил свои полномочия на прошлой неделе.

Отметим, что в апреле 2018 года Салливан временно исполнял обязанности главы американской дипломатии после отставки Рекса Тиллерсона и до назначения на эту должность Майка Помпео.