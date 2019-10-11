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11.10.2019 22:13
Рубрика: В мире

Боевики из Сирии стремятся создать новые опорные пункты на Балканах

Текст: Александр Борисов
Приоритетным направлением взаимодействия Содружества Независимых Государств считаем борьбу с террористической угрозой, заявил в пятницу президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ, проходящем в Ашхабаде.

"Потерпев поражение в Сирии, многие боевики передислоцируются в другие регионы, где стремятся создать новые опорные пункты - на Балканах, в ЮгоВосточной Азии и, конечно, к сожалению для нас, на южных рубежах Содружества, - отметил российский лидер. - Поэтому считаю, что значимую роль в осуществлении этой работы должны сыграть специализированные структуры объединения, в частности Антитеррористический центр СНГ. По линии центра следует энергичнее координировать работу национальных органов безопасности и спецслужб, заниматься вопросами пресечения в том числе пропаганды террористической идеологии, любой материальнотехнической и финансовой подпитки боевиков. И с учётом того, что я сейчас сказал, они должны, конечно, поработать конкретно и профессионально над купированием вот этих опасностей".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Как Косово превращается в оплот терроризма

Между тем премьер-министр Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радован Вишкович, комментируя корреспонденту "Российской газеты" вероятность формирования здесь баз экстремистов после их возвращения из Сирии, рассказал, что террористическая угроза существует, и в Баня-Луке со всей серьезностью относятся к ней. "За прошедшие несколько лет в Боснии и Герцеговине уже произошло несколько террористических актов, - констатировал политик. - Кроме того, в Боснии и Герцеговине сейчас разворачивается и миграционный кризис. Беженцы попадают на нашу территорию без каких-либо документов, что не позволяет идентифицировать их. В их рядах находятся террористы и потенциальные террористы. А ведь в Боснии действуют отдельные организации, пропагандирующие религиозный экстремизм. Мы в Республике Сербской обеспокоены происходящим и предпринимаем все необходимые меры для противодействия угрозе. Предупреждаем об этом все органы власти в БиГ и регионе, но, к сожалению, не везде встречаем понимание и поддержку".

Мнение эксперта

В интервью "Российской газете" доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева подчеркнула, что, учитывая внутреннюю специфику Балкан, а также внешний фактор - интересы третьих стран (прежде всего США, Германии, Турции, Саудовской Аравии, Ирана), военно-политических блоков (НАТО) и негосударственных субъектов мировой политики (частные военные компании, международные террористические и криминальные структуры), одним из наиболее вероятных сценариев развития ситуации в регионе видится "Балканский халифат".

"В настоящее время с согласия властей Боснии и Герцеговины и частично признанного образования "Республика Косово" (РК) создана и действует, расширяя ареал своего присутствия, сеть военных лагерей - параджматов (деревень) по подготовке боевиков и террористических групп, - указала она. - По данным сербского МВД, исламистские организации "Ваххабия" и "Красная роза" уже обосновались не только в БиГ, но и на юге Сербии и в Черногории, "Тарикат" - в Македонии, Косово и на севере Албании. Главной целью своей деятельности подобные организации провозглашают образование "Зеленой трансверзалы", то есть, сплошного пояса мусульманских протогосударств в подбрюшье Европы. Центрами легальной дислокации радикальных и экстремистских структур является БиГ и РК. В настоящее время обученные боевики едут в горячие точки за пределы региона - в Афганистан, Ирак, Сирию. Доказаны устойчивые связи балканских групп с террористическим образованием "Исламское государство" (организация, запрещенная в РФ). В изменившихся условиях при постановке новых задач все эти группы будут использованы внутри балканских стран. Кроме того, возвращающиеся из горячих точек "воины Аллаха" занимаются активной вербовкой новых "солдат удачи". Вероятность реализации сценария "Балканского халифата" находится в прямой зависимости не столько от внутренних факторов (социально-экономическое, политическое, демографическое положение) и развития региона (бедность имеет здесь давние корни и привычна, поэтому сама по себе причиной конфликта не является), сколько от общемировой конъюнктуры".

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Елена Пономарева обосновала и реалистичность появления "Балканского халифата" в обозримой перспективе. "Очаги - ядра "Балканского халифата" (БХ) как сетевой структуры, могут оформиться в ближайшие 10-15 лет, а к середине XXI века это образование может приобрести устойчивые очертания в постоянно расширяющихся границах проживания исповедующего ислам населения региона, - считает эксперт. - Это Албания, Греция, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, включая Косово, Черногория. Речь в этом случае идет о формировании радикальной исламской политики, плотно вписанной в структуры международного терроризма. Данное утверждение базируется на сухой статистике, которая показывает, к сожалению, лишь вершину проблемного айсберга. Скорость и форма реализации, а также степень вероятности сценария БХ зависит от вариантов глобального развития. В условиях общемирового сценария "глобального военно-силового противоборства" региональный сценарий БХ может быть активизирован в интересах Запада. Радикальных исламистов и боевиков реально использовать против союзников России в регионе, включая прямые военные акции. Главным направлением удара, очевидно, будут православные славяне, прежде всего сербы".

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