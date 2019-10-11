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11.10.2019 22:20
Рубрика: В мире

Боевики взорвали две бомбы на пути российских военных в Сирии

Самодельное взрывное устройство сработало вблизи следования автоколонны российской военной полиции в Сирии.

Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Инцидент произошел утром 11 октября в юго-западной провинции Деръа, недалеко от населенного пункта Анхуль, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

Никто из российских военных не пострадал, передает РИА Новости.

Спустя 20 минут на место происшествия прибыли представители сирийских органов безопасности, после чего взорвалась вторая бомба. В результате пострадали два сирийца, был поврежден автомобиль.

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