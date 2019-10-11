ЦБ смягчил ограничения на покупку гражданами иностранных акций

Вместо разделения абсолютного большинства граждан, желающих работать на финансовом рынке, на две категории, одна из которой должна была носить статус особо защищаемой, Банк России предложит оставить единую категорию неквалифицированных инвесторов.

Они смогут покупать акции иностранных компаний без тестирования на понимание их характеристик, если эти бумаги находятся в первом или втором котировальных списках российской биржи, и после тестирования, если бумаги входят в международные индексы, то есть являются достаточно ликвидными. Об этом рассказал журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов на форуме FINOPOLIS.

"Иностранные бумаги, которые не залистингованы на бирже, не входят в индексы, это гораздо более сложная материя, где мы не готовы идти на уступки", - сказал Швецов.

Если инвестор не смог пройти тестирование у брокера на понимание характеристик того или иного финансового инструмента, продукта или услуги, за ним остается право на "последнее слово", то есть право настоять на исполнении поручения, но лимит на один ордер составит 50 тысяч рублей.

Тестирование у каждого брокера потребуется проходить один раз, но если, по оценке брокера, клиент совершает нерациональные действия, то брокер должен предложить клиенту пройти тестирование еще раз, отметил Швецов.

Это учитывает предложения брокеров, но далеко не все. Так, отрасль настаивала на том, чтобы право "последнего слова" не было ограничено какой-либо суммой.

Рамки для онлайн-тестов зададут стандарты саморегулируемых организаций, закон будет лишь содержать основной принцип - продавать клиенту только то, что он понимает, подчеркнул Швецов. "Если вы покупаете иностранную ценную бумагу, которая предполагает самостоятельную уплату налога на доход по ней, клиент должен продемонстрировать понимание, что он должен налог заплатить", - привел пример Швецов. Особенно это касается торговли с плечом: клиент должен понимать, что он может все проиграть и еще остаться должным брокеру, сказал Швецов.

Предполагается, что закон о категоризации инвесторов вступит в силу с апреля 2021 года, чтобы СРО и брокеры успели подготовиться.