Депортация из Пакистана убивших женщину россиянок приостановлена

Депортация трех россиянок, убивших тюремную надзирательницу в Пакистане, приостановлена. Об этом пишет местная газета Dawn.

Напомним, три женщины, имеющие гражданство РФ, были задержаны в октябре прошлого года за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы. Дамы направлялись в Афганистан, чтобы присоединиться к одной из террористических организаций.

Россиянки находились в центральной тюрьме "Гаддани", где ожидали депортации на родину. "Но теперь их нельзя отправлять в РФ. Возбуждено новое уголовное дело, и женщины должны предстать перед судом за убийство", - заявил начальник исправительного учреждения.