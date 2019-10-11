Депутат "Слуги народа" намерен ввести эвтаназию на Украине

Депутат правящей партии "Слуга народа" художник и арт-куратор Гео Лерос намерен внести в Верховную раду законопроект о разрешении эвтаназии на территории Украины. Об этом сообщил сам нардеп на своей странице в соцсетях.

"Друзья, я знаю некоторые из вас будут осуждать меня. Я хочу в ближайшие полгода/год внести законопроект о разрешении эвтаназии. Право неизлечимо больных прервать свою жизнь должно быть их правом и возможностью, если они не готовы выносить свои страдания" - написал Лерос.

При этом в комментариях к своему посту депутат отметил, что перед подачей законопроекта будут проведены все необходимые консультации и обсуждения, а также анализ опыта других стран.