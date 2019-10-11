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11.10.2019 13:16
Рубрика: Спорт

Девушка-боец MMA проведет бой спустя четыре месяца после родов

Текст: Максим Домчев
Фото: AFP/ Isaac Brekken / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Фото: AFP/ Isaac Brekken / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Фото: AFP/ Isaac Brekken / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Американка Маккензи Дерн в выходные проведет свой восьмой поединок в смешанных единоборствах. Она решила вернуться в октагон спустя всего четыре месяца после рождения дочери.

В ночь на воскресенье по московскому времени во Флориде состоится турнир UFC Fight Night 161, главным событием которого станет поединок между бывшей чемпионкой Йоанной Енджейчик и Мишель Уоторсон. Однако главное внимание в этот вечер будет приковано к третьему по значимости бою между 26-летними Маккензи Дерн и Амандой Рибас.

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Все дело в том, что Дерн всего четыре месяца назад родила девочку, которой дали имя Моа. И вот одна из сильнейших представительниц школы бразильского джиу-джитсу решилась на новое испытание - третий бой под эгидой UFC и восьмой за карьеру в ММА. Во всех предыдущих поединках она неизменно побеждала.

Ее соперницей стала Аманда Рибас, имеющая семь побед и одно поражение.

"Проблем с весом нет, считаю, что это все благодаря грудному вскармливанию, - рассказала одна из главных красавиц UFC Дерн MMAmania. - Потихоньку приобщаю дочь к сухим смесям. Конечно, от ударов в грудь будет определенный дискомфорт, но я готова выйти и биться".

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