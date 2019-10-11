Додик: Возведение русско-сербского храма в Баня-Луке движется интенсивно

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик в пятницу после встречи с епископом Баня-Лукским Сербской православной церкви (СПЦ) Ефремом сообщил о том, что правительство Республики Сербской выделило еще 2,5 миллиона марок БиГ на поддержание динамики возведения русско-сербского храма в честь святых царственных страстотерпцев в Баня-Луке. При этом политик отметил, что "весьма интенсивно идет подготовка строительства".

"Как человек, который все это поддерживает, считаю, что Епархия Баня-Лукская под предводительством владыки Ефрема одна из самых благоустроенных в СПЦ", - констатировал сербский лидер.

В интервью "Российской газете" Милорад Додик рассказал, что этот проект должен стать символом укрепления двусторонних отношений с Российской Федерацией.

"Это идея возникла не сейчас, - подчеркнул политик. - Ей более ста лет. Она живет с того момента, когда представители сербских войск вернулись сюда с полей Первой мировой войны. Они претерпели все ужасы той катастрофы. Эти люди не понаслышке знали о роли России в защите и сохранении сербского народа. Тогда впервые и была выдвинута данная инициатива, которая, к сожалению, не была реализована. Вместе с тем я горжусь тем, что принадлежу к числу людей, которые причастны к возведению русcко-сербского храма в честь святых царственных страстотерпцев в Баня-Луке. Православная церковь будет построена в русском стиле, находиться под управлением Баня-Лукской епархии Сербской православной церкви. Здесь также будут располагаться помещения для проведения конгрессов и форумов. Проект уже получил огромную поддержку со стороны местной общественности".

Посол РФ в БиГ Петр Иванцов также считает, что строительство русско-сербского православного храма и культурного центра в Баня-Луке является важным свидетельством духовной и культурной близости наших народов. "Эту близость призвано подчеркнуть и то обстоятельство, что за основу этого необыкновенно красивого религиозно-культурного комплекса взят проект пятикупольного храма с шатровой колокольней архангела Михаила из ХIV века, составлявшего часть архитектурного ансамбля московского Кремля, и к сожалению, не сохранившегося до наших дней, - указал высокопоставленный дипломат. - В его разработке принимали участие российские специалисты с кафедры храмового зодчества МАРХИ. Российско-сербский православный храм и образующий вместе с ним единый архитектурный комплекс духовно-культурный центр - наш совместный проект. Инициатива его строительства принадлежит его преосвященству епископу Ефрему. На нее откликнулось Императорское православное палестинское общество, поддержал Милорад Додик. Проект получил широкий отклик как в РС, так и в России. В культурно-духовном центре при храме планируется преподавание русского языка, изучение истории наших народов, предусмотрены келии для паломников. Комплекс, несомненно, будет способствовать укреплению русско-сербских духовных и культурных связей".

Напомним, что разработка проекта началась по благословению епископа Баня-Лукского Ефрема в августе 2017 года. Его авторами стали российские архитекторы и выпускники кафедры храмового зодчества МАРХИ Алексей Капустин и Александра Скабичевская, которые полностью подготовили всю соответствующую документацию для возведения русско-сербского храма. В пятикупольной церкви будет три придела: во имя Преображения Господня, царственных страстотерпцев и святых Симеона и Саввы Сербских, родоначальников династии Неманичей.