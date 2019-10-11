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11.10.2019 10:38
Рубрика: Культура

Донецкий драмтеатр увековечил память бывшего худрука Марка Бровуна

Текст: Иван Волосюк
В столице ДНР на здании Донецкого музыкально-драматического театра открыли памятную доску Марку Бровуну, выдающемуся деятелю культуры, возглавлявшему это учреждение с 1987 года. Событие приурочено ко дню смерти Бровуна, земной путь которого прервался в 2012 году.
Фото: МДТ им. М. Бровуна

Донецкая муздрама с 2017 года по решению главы республики Александра Захарченко носит имя Бровуна, а ее коллектив продолжает дело, начатое Марком Матвеевичем. Так, в октябре зрителей ждали несколько ярких премьер, в том числе постановка исторической драмы "Лев зимой" (по Джеймсу Голдмену) и спектакль "Каренин" (по роману Льва Толстого).

Если говорить о культурной жизни на территории Донбасса, то уместно будет сказать о театральном ренессансе в отдельно взятой республике. Сегодня десятки тысяч дончан и гостей шахтерской столицы практически мгновенно раскупают билеты в Драмтеатр и в соседнюю "Донбасс оперу" (Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко).

В ДНР, несмотря на продолжающийся вооруженный конфликт, не опустело ни одно культурное пространство: продолжают работать Донецкий и Горловский театры кукол, а также расположенный в Макеевке Донецкий театр юного зрителя. Мало того, в конце лета у Донецкой муздрамы появилось новое помещение в историческом здании на улице Кобозева в Ворошиловском районе Донецка. В старинном доме, построенном предположительно в 1904 году, еще в дореволюционной Юзовке находился театр Тудоровских с огромным по тем временам залом на 200 зрителей. После проведения реставрационных работ и оборудования сцены Драмтеатр расширит свой репертуар, что станет настоящим достижением в нынешних условиях.

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