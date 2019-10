"Дылды", "Содержанки" и "Шторм" отправятся в Канны

Зрители смотрят сейчас на канале СТС сериал с Павлом Деревянко "Дылды" и не подозревают, что эта легкая комедия вполне серьезно будет представлена на грядущем рынке контента в Каннах MIPCOM. Вторая часть сериала "Содержанки", которую снимает Дарья Жук как режиссер, и это - ее первый сериальный проект - тоже. "Кому может быть за рубежом интересен московской бомонд?" - спросите вы. Ответим - иностранцев интересует качественно сделанный сериал, а проблемы у бомонда разных стран вполне себе одинаковы.

Наши производители контента очень быстро поняли, что хорошие фильмы, сериалы и телешоу - универсальны. И к рынкам они готовятся, рассчитывая именно на то, что проблемы у всех людей в мире - одни и те же. Радости, впрочем, тоже. Исходя из этого, и сформировали пакеты своих компании - большинство из них идут "единым фронтом" в объединенном павильоне российского контента Made in Russia, организованном при поддержке Российского экспортного центра. Всего в этом году площадка объединит 23 компании, которые представят зарубежным профессионалам отечественную анимацию, сериалы и фильмы.

Однако, перед тем, как рассказать, какие именно, подчеркнем, что павильон Made in Russia стал частью программы рынка контента, посвященной России - в этом году наша страна получила специальный статус "в фокусе" наравне с крупнейшими быстрорастущими рынками - Китаем, Японией и Аргентиной.

Стоит отбросить все и поехать на MIPCOM тем, кто хочет быть в тренде веяний контента, именно потому, что в этом году впервые на рынке презентуют свои новейшие разработки российские онлайн-платформы. Так, на MIPCOM состоится презентация проектов Okko Entertainment и показ сериала "Мылодрама" от телеканала "Пятница". Как воспримет международная аудитория этот хулиганский проект, рассказывающий о том, как снимаются сериалы? Напомним, что "Мылодрама" только что получила ТЭФИ. Значит, юмор создателей оценили российские коллеги. Очередь - за иностранными. Участники рынка узнают и о новых проектах "Яндекса". Участие Ольги Филипук - директора по развитию медиасервислв "Яндекса" в одной из ключевых панелей рынка - довольно многообещающее.

Закупщикам представят и сериал "Шторм" Бориса Хлебникова по сценарию Натальи Мещаниновой, недавно вышедший на платформе Start.ru. Еще один драматический проект, запланированный на 2020 - драматический сериал "Надежда" Елены Хазановой об обычной, на первый взгляд, москвичке, которая ведет двойную жизнь и оказывается хитроумным спец-агентом и киллером. Премьера проекта состоялась на Московском кинофестивале в программе "Первая серия". Комедийный сериал "ИП Пирогова" Антона Маслова также стал обладателем ТЭФИ 2019: зарубежным закупщикам предложат два готовых сезона, третий находится в разработке.

Иностранцев планируют поразить и таки проектом, как фантастический экшен-триллер от Premier Studios "Аванпост". Российский зритель еще его не видел, но аудитории будет интересно узнать, что "Аванпост" представят в Каннах в формате мини-сериала - всего шесть эпизодов. Запуск сериала планируется на 2020 год. Режиссер - Егор Баранов, знакомый зрителям и байерам по трилогии "Гоголь". Та же компания "Централ Партнершип", которая представит на рынке этот проект, везет в Канны еще несколько полнометражных картин. Приключенческий триллер "Девятая" от продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, а также - несколько фильмов для семейного просмотра: "Волшебник" Михаила Морскова, "Команда мечты" Филиппа Абрютина и Максима Зыкова, "Элефант" с участием известного французского писателя Фредерика Бегбедера.

Триллер "Полет", исторический экшн "Охотники за нацистами", пост-апокалиптическая драма "Горизонт" и просто драма "Перевал Дятлова" - режиссерский дебют Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Эти проекты везет с собой на Лазурный берег "Premier Studios". Ключевая цель компании - найти партнеров для совместного производства. Art Pictures Distribution привезет в Канны, помимо сериала "Дылды", новый многосерийный фильм "Филатов" - историю о первоклассном гинекологе, любимце женщин, который хочет вернуть бросившую его жену. Компания также анонсирует продолжение сериала "Кухня" - комедию "Кухня. Война за отель" и ситком "Корни".

Студия "Russian World Vision" представит на MIPCOM "Таинственный лес" и "Закрытую комнату" (эти фильмы находятся в производстве), а также новые проекты: "Решала. Нулевые" и "Родина", которые выйдут в российский прокат соответственно 5 декабря и 20 февраля 2020 года. Кинокомпания "Игмар" подготовила для Канн два проекта с популярным актером Артемом Быстровым: биографическую драму о советском инженере-конструкторе Ростиславе Алексееве "Обгоняя время", а также фильм "Крик тишины", снятый по повести Тамары Цинберг и повествующий о выживании двух детей во время блокады Ленинграда - уже знакомый нашим зрителям. Компания также представляет на рынке военную драму "Клятва", основанную на реальной судьбе ученого-психиатра, спасавшего людей во время фашистской оккупации - фильм выйдет в 2020 году. В пакете компании также "Конец сезона" Константина Худякова - история трех сестер, роли которых сыграли Юлия Пересильд, Юлия Снигирь и Анна Чиповская.

Компания "Один Медиа" предложит иностранным партнерам телевизионное шоу "Военная приемка", в котором ведущий тестирует новейшие виды современного российского вооружения. Также в пакете компании - документальная драма "Урарту. Забытое царство" и сериал "Джульбарс" - история о собаке по кличке Джульбарс, которая героически спасала жизни людей во время Второй мировой войны. Компания покажет эксклюзивные материалы по документальным проектам "Великое освоение Сибири", "Пещера Веревкина", "Арктика: рискованная экспедиция", а также будет искать сопродюсеров для проектов в разработке - "Кремль. Эпоха царей", "Анастасия", "Достижения человечества". Дистрибьютор SENE Media делает ставку на документальные фильмы. В пакете компании - альманах развития мирового киберспорта "ESport24" и фильм "INTO_нация большой Одессы" Александра Бруньковского - в историях знаменитых одесситов, разбросанных по всему миру, узнает себя каждый кто уехал из родных мест.

Александра Модестова, генеральный директор компании "Экспоконтент" - официального оператора стенда Made in Russia - подчеркивает, что именно российская анимация традиционно в центре внимания на MIPJunior (рынок детского и юношеского контента проходит в рамках MIPCOM). "Презентация новых проектов при поддержке РЭЦ проходит третий год подряд. Закупщики следят за тем, что появляется на рынке под брендом Made in Russia, и всегда находят что-то новое для своей аудитории", - говорит Александра Модестова.

Список анимационных фильмов, представленных на международном рынке в этом году, может занять место, большее, чем вся эта статья, что на самом деле внушает оптимизм: растет не только производство новых мультфильмов, но и их продажи.

Новый сезон мультсериала "Лунтик", полнометражный мультфильм, основанный на популярном проекте "Барбоскины", новинка - "Маленькие лесные истории"… Кстати, в работе над новым сезоном "Лунтика" принимает активное участие американский редактор из Беверли Хиллс. Расскажите детям, что продолжается работа над комедийным ситкомом про дружную семью Барбоскиных, а в 2020 году у нас выйдет полнометражный анимационный фильм про их приключения, в котором появятся новые неожиданные герои. Малышам это будет интересно не менее, чем иностранным закупщикам контента.

Группа компаний "Рики" организует в этот раз на рынке собственный стенд в сотрудничестве с Made in Russia при поддержке РЭЦ. "Малышарики" и "Тима Тома" ждут там гостей и партнеров. Кстати, наших "Малышариков" показывают на платформах Hulu и Amazon Prime, и количество просмотров - не маленькое. Кстати, компания работает над новыми мультфильмами. Детей ждут приключенческие комедии "ЛириТая" и "Камелеоны".

Про проекты студии Wizart - "Гензель и Гретель", "Волки и Овцы", "Снежная Королева" не знает за рубежом только ленивый закупщик или новичок. В рамках презентации "Made in Russia: The Next Animation Boom" на MIPJunior студия продемонстрирует телесериалы "Снежная Королева: Хранители Чудес" и спин-офф "Йоко" - новый познавательный проект "Майя знает". Компания также представит байерам фильм от студии "Мельница" - "Урфин Джюс возвращается". Он вскоре появится на российских экранах. Многие его с нетерпением ждут. "Союзмультфильм" представит в Каннах все сериальные проекты, адаптированные для показа за рубежом. Это мультсериалы "Пластилинки" с новым циклом "Зверушки", "Приключения Пети и волка", "Пиратская школа", "Капитан Кракен и его команда". Во время презентации российской анимации компания объявит о премьере анимационного сериала о равных возможностях разных людей "Зебра в Клеточку", производством которого киностудия занимается самостоятельно. "Простоквашино" тоже покажет себя на Лазурном берегу. Возможно, про приключения Матроскина, Шарика и дяди Федора в Каннах когда-нибудь снимут отдельную серию любимого мультфильма.

Комедия "Космопорт" о трех недотепах - подростке, инопланетянине и боевом роботе - которые продают фастфуд в межгалактическом Космопорте, постоянно влипая в неприятности; развивающий мультсериал с элементами мюзикла - "Кошка Бяка и Хороший Мальчик"… "Ник Изобретатель" - история о мальчике, который создает роботов на 3D-принтере и наделяет их искусственным интеллектом, "Волшебная кухня" расскажет о 6-летней Майе, которая мечтает стать настоящей хозяйкой, c помощью магии попадает на Волшебную кухню и там учится готовить…. Мультсериал "Фееринки", созданный при участии продюсера "Маши и Медведя" Дмитрия Ловейко… Перечисляя эти проекты, трудно не задуматься о том, что, если какой-то покупатель контента концентрируется только на новых мультфильмах российского производства, ему трудно найти время на что-то другое. В любом случае понадеемся на то, что усилия наших аниматоров оправдают себя в полной мере.

Цифра

Всего на рынке MIPCOM 2019 будет работать более 150 российских компаний. Крупнейшие участники из России - Совтелеэкспорт (дистрибьютор контента ВГТРК), НТВ, Star Media, Газпром Медиа - Развлекательное телевидение, Сигнал Медиа, Анимаккорд, Yellow Black and White и другие.

Цитата

"Каждый год компаний на стенде "Made in Russia" становится больше - и, самое главное, появляются новые проекты. Участники анонсируют зарубежным закупщикам не только готовые продукты, но и проекты в разработке, на ранних этапах производства. Это говорит о том, что качественный контент из России, интересный международной аудитории - это не просто тренд рынка, а один из главных приоритетов индустрии на ближайшие годы. Наша задача - продолжать поддерживать отрасль в том, что касается экспорта, и расширять ее возможности по продвижению за рубежом", - говорит Никита Гусаков, старший вице-президент Российского экспортного центра.