Джек Ма остается самым богатым в Китае

Новости

Тина Канделаки провела зарядку для четырех тысяч нижегородцев 14:55
В Саратове простятся с трагически погибшей школьницей 14:49
В рамках чемпионата KidSkills в Москве пройдут мастер-классы для детей 14:32
Аксенов заявил о единой стратегии развития Крыма и Севастополя 14:30
Путин предложил лидерам СНГ обсудить реакцию на учения НАТО у границ РФ 14:23
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов 14:23
Видео: женщина-водитель поплатилась за парковку на месте для инвалидов 14:22
В продажу поступили банковские карты из чистого золота 14:21
Лукашенко: Победа советского народа в ВОВ едина и неделима 14:15
Москва приветствует предложение по декларации о неразмещении РСМД в Европе 14:12
МИД: Для достижения мира в северо-восточной части Сирии необходим диалог 14:09
Зловещему смеху Джокера найдено медицинское объяснение 14:01
В Москве состоялась конференция "День Бренда 2019. Стагнация как рывок?" 14:00
Сергей Лебедев остается в должности лидера Исполкома СНГ 13:58
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка 13:56
В тульской кадетской школе произошла вспышка кишечной инфекции 13:54
СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Саратове 13:32
Нигерия получила от России шесть вертолетов Ми-35М 13:32
В Архангельске экс-следователь получил 18 лет за взятки и нападение 13:31
Ростовская область вошла в топ регионов по объемам строительства 13:29
Власти Японии усомнились в защите страны от "Искандеров" 13:28
В Волгограде предприниматель пытался дать взятку сотруднику ФСБ 13:26
В странах Содружества обеспокоены ситуацией в Афганистане 13:21
Фею-крестную в новой "Золушке" сыграет чернокожий гей 13:17
Девушка-боец MMA проведет бой спустя четыре месяца после родов 13:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
11.10.2019 14:29
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Джек Ма остается самым богатым в Китае

Китайский предприниматель Джек Ма даже после ухода с поста главы компании Alibaba остается богатейшим человеком Китая по версии Hurun China Rich List, опубликованном 10 октября. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", состояние Джека Ма оценено в 39 миллиардов долларов. "Серебро" досталось основателю компании Tencent Пони Ма: размер его "кошелька" оценен в 37 миллиардов долларов. На третьем месте - председатель девелопера Evergrande Сюй Цзяинь, чье состояние составляет 30 миллиардов долларов.
У Джека все ОК, несмотря на расставание с Алибабой. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая У Джека все ОК, несмотря на расставание с Алибабой. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
У Джека все ОК, несмотря на расставание с Алибабой. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

В хит-парад китайских толстосумов Hurun China Rich List включаются все предприниматели, состояние которых превышает 2 миллиарда юаней (290 миллионов долларов). В нынешнем году в список вошли 1819 человек - он ужался на 4 процента по сравнению с прошлогодним показателем.

Больше всего в списке представителей производственного сектора, на втором месте - сектор недвижимости. Хотя сегмент информационных технологий подарил списку двух самых богатых людей, по совокупному числу толстосумов он оказался лишь на третьем месте.

Рекордсменами роста доходов в нынешнем году стали представители пищепрома и ресторанного бизнеса. Так, владельцы сети ресторанов "китайского самовара" Haidilao - Чжан Юн и его жена Шу Пин - удвоили свое состояние до 17 миллиардов долларов. Владелец компании-производителя соевого соуса Haitian Пан Кан за год увеличил свое состояние с 4,5 до 12 миллиардов долларов. Владельцы свиноводческих хозяйств Muyuan утроили бюджет, доведя его до 14 миллиардов долларов, на фоне бурного роста цен на свинину в КНР из-за массового падежа скота, вызванного африканской чумой свиней.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Неопределенность по СНВ-3 подталкивает гонку вооружений
Стало известно имя нового посла США в России
Михаил Пиотровский будет возглавлять Эрмитаж еще три года
Минобороны рассекретило архивные документы к 75-летию освобождения Риги
СМИ: В России водителей проверят на хронический алкоголизм