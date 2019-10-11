Джек Ма остается самым богатым в Китае

В хит-парад китайских толстосумов Hurun China Rich List включаются все предприниматели, состояние которых превышает 2 миллиарда юаней (290 миллионов долларов). В нынешнем году в список вошли 1819 человек - он ужался на 4 процента по сравнению с прошлогодним показателем.

Больше всего в списке представителей производственного сектора, на втором месте - сектор недвижимости. Хотя сегмент информационных технологий подарил списку двух самых богатых людей, по совокупному числу толстосумов он оказался лишь на третьем месте.

Рекордсменами роста доходов в нынешнем году стали представители пищепрома и ресторанного бизнеса. Так, владельцы сети ресторанов "китайского самовара" Haidilao - Чжан Юн и его жена Шу Пин - удвоили свое состояние до 17 миллиардов долларов. Владелец компании-производителя соевого соуса Haitian Пан Кан за год увеличил свое состояние с 4,5 до 12 миллиардов долларов. Владельцы свиноводческих хозяйств Muyuan утроили бюджет, доведя его до 14 миллиардов долларов, на фоне бурного роста цен на свинину в КНР из-за массового падежа скота, вызванного африканской чумой свиней.