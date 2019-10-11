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Фею-крестную в новой "Золушке" сыграет чернокожий гей

Новости
    11.10.2019, 13:17
Текст:   Олег Усков
Фото: Richard Shotwell/Invision/AP Фото: Richard Shotwell/Invision/AP
Фото: Richard Shotwell/Invision/AP

Экстравагантный американский актер и по совместительству темнокожий открытый гей Билли Портер, вероятно, сыграет фею-крестную в очередном ремейке "Золушки", решенном в формате мюзикла.

Фото: youtube.com
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Об этом сообщил Variety. И уточнил, что пока общение актера с Sony находится на стадии переговоров, и стороны по рукам еще не ударили… но что может им помешать?!

При этом роль самой Золушки отошла к 22-летней Карле Камиле Кабельо Эстрабао, кубино-американской певице, ставшей известной в 2012-м после участия в телешоу The X Factor.

Продюсеры проекта - Джеймс Корден и Лео Перлман. Режиссер - Кэй Кэннон.

В Sony информацию комментировать отказались.

Мюзикл "Золушка" до этого уже побывал на экранах дважды - в 1997-м, с Уитни Хьюстон, и в 2015-м - с Лили Джеймс. Причем последний собрал в прокате 543 миллиона долларов.

Пятидесятилетний Портер, первый темнокожий гей - лауреат "Эмми" за лучшую мужскую роль (ретро-сериал о творческих трансвеститах "Поза", продлен на третий сезон) и лауреат "Тони", также известен по "Американской истории ужасов".

Ранее сообщалось, что главного героя в "Матрице 4" сыграет темнокожий актер. Пока - без конкретизации его полового ориентирования (но проектом заведует Лана Вачовски, так что чем, как говорится, черт не шутит).

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