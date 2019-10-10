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Главную роль в "Матрице 4" исполнит чернокожий актер

Новости
    10.10.2019, 14:42
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

33-летний темнокожий американский актер Яхья Абдул-Матин II, Черная Манта из "Аквамена" и Кадиллак из сериала "Отжиг", сыграет главную роль в "Матрице 4".

Фото: youtube.com
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Об этом сообщает Variety со ссылкой на источник, уточнив, что Яхья был утвержден лично режиссером проекта Ланой Вачовски - после длительных секретных переговоров.

Подробностей сюжета, над которым работают сама Вачовски, Александр Хемон и Дэвид Митчелл, пока нет. Но, предположительно, картина станет продолжением имеющейся трилогии. Правда, ходят слухи, что Абдул-Матин II утвержден на роль молодого Морфеуса. В общем, всякое может быть.

Уже известно, что в касте задействованы Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к своим ролям. Плюс в настоящее время идут поиски актера на роль молодого Нео.

Съемки могут стартовать в начале следующего года. Соответственно, ранее 2021 года фильм ждать на экраны смысла нет.

Ранее сообщалось, что приквелом дело не ограничится и в линейке появится пятый фильм - продолжение.

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