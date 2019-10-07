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У "Матрицы" Вачовски появятся сиквел и приквел

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    07.10.2019, 15:42
Текст:   Олег Усков

Информация, которая, в общем-то, вряд ли стала большим откровением: по заведенной теперь в кино традиции, одним новым фильмом вселенная "Матрицы" Вачовски не ограничится. И, по словам сценариста Зака Пенна ("Мстители", "Первому игроку приготовиться"), в действительности Warner Bros. разрабатывает сейчас два проекта. При этом ни одним из фильмов не будет перезагрузкой - подчеркнуто, оба станут самостоятельными историями во вселенной.

Перед этим, напомним, прошла информация, что студия ищет актера на роль молодого Нео. Соответственно, зрителя ждет приквел - как раз над ним работает Зак. Второй фильм, продолжение, снимет Лана Вачовски. И как написал в Twitter Пенн, к нему он не причастен и дополнительными сведениями о картине не располагает.

Киану Ривз, уже положительно отозвавшийся обо всем происходящем, и актриса Кэрри-Энн Мосс - в деле. Вернется ли Фишборн, пока не известно.

Ранее сообщалось, что по поводу двадцатилетия премьеры оригинального фильма первая "Матрица" выходит в повторный прокат обновленной - в 4К.

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