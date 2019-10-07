У "Матрицы" Вачовски появятся сиквел и приквел

Информация, которая, в общем-то, вряд ли стала большим откровением: по заведенной теперь в кино традиции, одним новым фильмом вселенная "Матрицы" Вачовски не ограничится. И, по словам сценариста Зака Пенна ("Мстители", "Первому игроку приготовиться"), в действительности Warner Bros. разрабатывает сейчас два проекта. При этом ни одним из фильмов не будет перезагрузкой - подчеркнуто, оба станут самостоятельными историями во вселенной.

Перед этим, напомним, прошла информация, что студия ищет актера на роль молодого Нео. Соответственно, зрителя ждет приквел - как раз над ним работает Зак. Второй фильм, продолжение, снимет Лана Вачовски. И как написал в Twitter Пенн, к нему он не причастен и дополнительными сведениями о картине не располагает.

people keep asking, so let me clarify there are two different #Matrix projects at wb. i wrote one set earlier in the timeline of the matrix universe. Lana Wachowski is directing a sequel that i did not work on, but cant wait to see. Neither of them are reboots. #notareboot — Zak Penn (@zakpenn) 5 октября 2019 г.

Киану Ривз, уже положительно отозвавшийся обо всем происходящем, и актриса Кэрри-Энн Мосс - в деле. Вернется ли Фишборн, пока не известно.

Ранее сообщалось, что по поводу двадцатилетия премьеры оригинального фильма первая "Матрица" выходит в повторный прокат обновленной - в 4К.