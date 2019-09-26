Киану Ривз доволен сценарием новой "Матрицы"

Американский актер и один из самых любимых людей на Земле Киану Ривз, сыгравший главную роль в трилогии тогда еще братьев Вачовски "Матрица", одобрительно отозвался о сценарии четвертой части серии.

Как сообщает Entertainment Tonight, Ривз уже ознакомился со скриптом картины и всецело одобрил происходящее.

По словам актера, новая часть франшизы - "крайне амбициозна".

"Именно так оно и должно быть!" - считает Киану.

Никаких подробностей по сюжету "Матрицы 4", естественно нет. Как и даты премьеры. Съемки могут стартовать в начале следующего года. Соответственно, как предполагают наблюдатели, ранее 2021 года фильм ждать смысла нет.

Ривз и Кэрри-Энн Мосс - в деле. По участию Лоуренса Фишборна, с которым Киану играл в "Джоне Уике", информации еще нет.