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Стало известно, когда начнут снимать "Матрицу 4" и "Веном 2"

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    08.09.2019, 19:39
Текст:   Козьма Лоханкин

У двух весьма ожидаемых голливудских блокбастеров появились даты и места начала съёмок. Речь идёт о четвёртой "Матрице" и сиквеле кинокомикса "Веном".

Как сообщает сайт discussingfilm.net, "Матрицу 4" начнут снимать 4 февраля в Чикаго. Напомним, режиссёром культовой киберпанк-франшизой стала Лана Вачовски, во времена работы над первыми тремя частями ещё известная как Лоуренс. Также известно, что в продолжение "Матрицы" вернутся Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити).

Съёмки "Венома 2" стартуют ещё раньше - 18 ноября. Произойдёт это в Лондоне. Главная роль - вновь за Томом Харди, который также поучаствует в написании сценария, а режиссёром станет Энди Сёркис, заменивший Рубена Фляйшера, который уже 24 октября представит нам вторую часть "Zомбилэнда".

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