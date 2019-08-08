Том Харди примет участие в написании сценария второго "Венома"

Компания Sony приняла решение о продолжении кинокомикса "Веном" вскоре после премьеры фильма, вопреки разгромной критике собравшего внушительную кассу. По причинам, не известным широкой публике, контракт с режиссером Рубеном Фляйшером не был продлен, и после ряда встреч с потенциальными продолжателями его дела продюсеры остановились на кандидатуре британца Энди Серкиса.

Портал Collider сообщает, что уже на данном этапе у Серкиса есть четкое представление о том, каким будет продолжение франшизы. Что куда более интересно, режиссер отметил, что над сюжетной канвой продолжения "Венома" на пару со сценаристом Келли Марсел плотно работает сам исполнитель ведущей роли Том Харди. Энди Серкис подчеркнул, что знаком с Харди много лет и не устает восхищаться его талантами. Им всегда хотелось поработать вместе напрямую, поэтому участие Харди и других первоклассных актеров в "Веноме" делает для него почетную работу режиссера вдвойне привлекательной.

Голливудские актеры не так уж редко принимают участие в разработке сценария - Том Круз плотно работал над всеми частями блокбастера "Миссия невыполнима", а назначение Шейна Блэка на должность сценариста и режиссера "Железного человека 3" было практически личным решением Роберта Дауни-младшего.

Куда примечательней другое: судя по существующей информации, над сценариям "Венома" будет работать не команда профессионалов, как чаще всего бывает в случае с большими франшизами, а всего лишь два человека - Марсел и Харди. Это, отметим, не является такой уж неожиданностью, если принять во внимание, что все три ключевых фигуры нового "Венома" - британцы по происхождению. Дело в том, что островной кинематограф и телевидение тяготеют к единоличной разработке фильмов и даже сериалов (за очевидными исключениями вроде "Доктора Кто" и нескольких других проектов длиною в жизнь среднестатистического человека).

Отметим, что Серкис и Харди в настоящее время задействованы также в работе над очередной экранизации диккенсовской "Рождественской песни" (A Christmas Carol), которая должна выйти на канале FX в конце этого года. Энди Серкис появится в трехсерийном фильме в качестве актера, в то время как Харди осуществляет часть продюсерских функций. Кроме того, адаптацией произведения Чарльза Диккенса занимается не кто иной, как Стивен Найт, единоличный разработчик "Острых козырьков" и сериала "Табу", будущее которого под вопросом, так как всецело зависит от занятости Тома Харди, играющего в нем главную роль.