Стартовала работа над сиквелом "Венома"

Sony приступает к работе над сиквелом "Венома". Новостью делится Variety.

Недавно мы писали, что Sony объявила даты следующих своих фильмов. Одна из дат - 2 октября 2020-го - вполне может быть днем выхода второй части "Венома".

Первая глава об антагонисте-симбиоте Marvel занимает 6-е место в мировых кассовых сборах за 2018 год (855,6 миллиона долларов).

Опираясь на такой успех, Sony Pictures постучалась к Келли Марсел, одному из сценаристов "Венома". Марсел станет также исполнительным продюсером сиквела .

Студия от комментариев пока что воздерживается.

Неясно, кто снимет продолжение "Венома". Режиссер первой части - Рубен Флейшер - сейчас занят съемками сиквела "Zомбилэнда".

Ожидается, что к своим ролям вернутся Том Харди (Эдди Брок, он же Веном), Мишель Уильямс (Энн Вейинг) и Вуди Харрельсон (Клетус Кэссиди, он же Карнаж).