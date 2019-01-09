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Стартовала работа над сиквелом "Венома"

Новости
    09.01.2019, 12:32
Текст:   Борис Шигин

Sony приступает к работе над сиквелом "Венома". Новостью делится Variety.

Недавно мы писали, что Sony объявила даты следующих своих фильмов. Одна из дат - 2 октября 2020-го - вполне может быть днем выхода второй части "Венома".

Фото: kinopoisk.ru
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Первая глава об антагонисте-симбиоте Marvel занимает 6-е место в мировых кассовых сборах за 2018 год (855,6 миллиона долларов).

Опираясь на такой успех, Sony Pictures постучалась к Келли Марсел, одному из сценаристов "Венома". Марсел станет также исполнительным продюсером сиквела .

Студия от комментариев пока что воздерживается.

Неясно, кто снимет продолжение "Венома". Режиссер первой части - Рубен Флейшер - сейчас занят съемками сиквела "Zомбилэнда".

Ожидается, что к своим ролям вернутся Том Харди (Эдди Брок, он же Веном), Мишель Уильямс (Энн Вейинг) и Вуди Харрельсон (Клетус Кэссиди, он же Карнаж).

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