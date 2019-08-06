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06.08.2019 10:54
Рубрика: Культура

Энди Серкис снимет продолжение фильма "Веном"

Текст: Елена Демина
Режиссер из Британии Энди Серкис, снимавшийся в боевике "Кинг Конг" (King Kong, 2005) и "Восстание планеты обезьян" (Rise of the Planet of the Apes, 2011) станет режиссером сиквелла "Веном". О новом проекте Серкиса сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Энди Серкис приехал Лос-Анджелес на неделю в конце июля, для того, чтобы встретиться с руководством компании Sony. По итогам кастинга (кандидатов было несколько), на руководство съемками "Венома-2" в итоге выбрали британца. Для Энди Серкиса "Веном-2" не станет дебютом (в 2017 году он режиссировал драму "Дыши ради нас", в 2018 - "Маугли").

Фото: youtube.com
Видео: Эминем зачитал "Веном"-рэп на крыше небоскреба

Энди Серкис подтвердил новость в Instagram. "Это происходит на самом деле. Я чувствую, как Симбиот (вымышленная раса сверхчеловека - прим. ред) вселился в меня, и я готов к путешествию. Не могу дождаться этого момента", - написал режиссер.

В 2018 году фантастический триллер "Веном" превысил рекорд кассовых сборов (с бюджетом 100 млн долларов собрал в прокате более 856 млн). Режиссером ленты стал Рубен Фляйшер ("Добро пожаловать в Zомбилэнд"). Главные роли исполняли Том Харди ("Выживший", "Дюнкерк", "Темный Рыцарь: "Возрождение легенды"), Мишель Уильямс ("Оз: Великий и ужасный", "Величайший шоумен"), Риз Ахмед ("Изгой-один: Звездные войны. Истории"). По сюжету в главного героя вселяется некое существо, похожее на вторую личность (Веном) и наделяет его нечеловеческими способностями.

Культура Кино и ТВ Мировое кино
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