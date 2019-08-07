Появилась новая информация о продолжении сериала "Табу" с Томом Харди

"Табу" (Taboo), вышедший в 2017-м сериал британской компании BBC и американского телеканала FX, до своего появления ошеломивший крайне эффектными и загадочными трейлерами, а после трансляции вызвавший местами неоднозначные, но в целом одобрительные оценки, практически сразу же был продлен на второй сезон.

Однако за объявлением ровным счетом ничего не последовало - создатель "Табу" Стивен Найт, словно уверившись в своих силах, сконцентрировался на главном детище, многосезонной гангстерской эпопее "Острые козырьки" (Peaky Blinders), а актеры, участвовавшие в съемках, продолжили свою профессиональную деятельность в других проектах.

Как оказалось, именно это обстоятельство и стало непреодолимым препятствием к работе над вторым сезоном. Руководитель FX Джон Ландграф сообщил порталу Deadline, что у него состоялось бесчисленное количество бесед со Стивеном Найтом за истекшие два года, но только на днях стало известно, что шоураннер имеет представление о том, в каком направлении могут развиваться события во втором и, возможно, третьем сезонах.

По словам Ландграфа, главная загвоздка заключается даже не в творческом вдохновении Найта, а в физических возможностях актера, играющего в сериале главную роль. Собственно, вопросов всего три: каковы желания Тома Харди, когда бы он хотел их осуществить и когда у него появится на это время. Ранее казалось, что последующие сезоны выйдут на экраны достаточно быстро, однако реальность внесла в прогнозы определенные коррективы.

Что же касается занятости Харди, то здесь, по счастью, есть пространство для маневра, так как он также является исполнительным продюсером сериала. Такая приближенность к съемочному процессу позволяет ему самому решать, какое количество экранного времени ему будет предоставлено. Да и среди сценаристов фигурируют далеко не чужие актеру люди, например, его отец, Чипс Харди.

Ландграф заверяет, что среди возможных приемлемых для всех сторон выходов из сложившейся ситуации рассматривается следующий: во втором сезоне Харди, несомненно, будет по-прежнему присутствовать, но не в главной роли. Сам актер очень проникся своим персонажем и высказывает живой интерес по отношению к будущему сериала. Осталось дело за малым - согласовать графики съемок.