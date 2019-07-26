Вышел трейлер продолжения черной комедии "Zомбилэнд"

В Сети появился трейлер фильма "Добро пожаловать в Zомбилэнд 2" (Zombieland: Double Tap) - сиквела убойной зомби-комедии 2009 года.

Десять лет спустя герои Вуди Харрельсона, Эммы Стоун, Джесси Айзенберга и Эбигейл Бреслин возвращаются на экраны, чтобы вновь устроить разнос весёлый ходячим мертвецам.

Судя по трейлеру, в наличии - удалая стрельба по движущимся мишеням, очередной постапокалиптический Элвис (в лице Харрисона) и непринуждённые посиделки в Овальном кабинете.

Рубен Фляйшер, режиссёр первого фильма и "Венома", снова в деле.

Российская премьера - 24 октября.