Вышел трейлер "Матрицы" в формате высочайшего разрешения 4K

"Матрица" тогда еще братьев Вачовски, одна из величественных вершин кинокиберпанка, в текущем году празднует двадцатилетие. И по этому поводу, визуально освежившись, поступает в повторный прокат - на YouTube как раз представлен ее трейлер в формате 4К.

"ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНАХ. Официальный русский трейлер к юбилейному релизу легендарной Матрицы 1999 года. Смотрите в лучших кинотеатрах России в 4К. Добро пожаловать в реальный мир!", - нахваливает-зазывает пропись к ролику.

Премьера фильма состоится 5 октября в кинотеатре "Октябрь" в Москве.

Тем временем - напомним - в 2021-м может выйти тревожно ожидаемая поклонниками "Матрица 4", сценарием которой Ривз оказался чрезвычайно доволен.

"Тринити" тоже в деле.