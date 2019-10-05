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Вышел трейлер "Матрицы" в формате высочайшего разрешения 4K

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    05.10.2019, 15:15
Текст:   Олег Усков

"Матрица" тогда еще братьев Вачовски, одна из величественных вершин кинокиберпанка, в текущем году празднует двадцатилетие. И по этому поводу, визуально освежившись, поступает в повторный прокат - на YouTube как раз представлен ее трейлер в формате 4К.

Фото: youtube.com
Вышел трейлер сериала по "Темным началам" Пулмана

"ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНАХ. Официальный русский трейлер к юбилейному релизу легендарной Матрицы 1999 года. Смотрите в лучших кинотеатрах России в 4К. Добро пожаловать в реальный мир!", - нахваливает-зазывает пропись к ролику.

Премьера фильма состоится 5 октября в кинотеатре "Октябрь" в Москве.

Тем временем - напомним - в 2021-м может выйти тревожно ожидаемая поклонниками "Матрица 4", сценарием которой Ривз оказался чрезвычайно доволен.

"Тринити" тоже в деле.

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