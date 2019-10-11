"Галс-Девелопмент" завершила строительство волейбольной арены для СК "Динамо"

Новости

Фею-крестную в новой "Золушке" сыграет чернокожий гей 13:17
Девушка-боец MMA проведет бой спустя четыре месяца после родов 13:16
Путин: Необходимо купировать возможность прихода боевиков из Сирии 13:11
В Новосибирском зоопарке искусственно выкормили детеныша кинкажу 13:08
С затонувшего в Черном море "Жана Жореса" подняли 6,5 тысячи боеприпасов 12:59
Путин рассказал о последствиях размещения оружия в космосе 12:53
Президенты РФ и Туркмении призвали к ответственности в инфопространстве 12:51
В Перми суд вынес приговор "Реальным пацанам"-наркоторговцам 12:43
Путин выразил обеспокоенность планами США на размещение ракет в Азии 12:43
Путин объяснил, почему не получается развести силы в Донбассе 12:37
Вышел первый трейлер нового мультфильма Pixar "Вперед". И это феерия 12:35
Нижегородский мотоциклист погиб в ходе следственного эксперимента 12:32
Медведев назначил директора "Артека" 12:32
Лукашенко выразил обеспокоенность предстоящими учениями НАТО 12:26
Стало известно имя нового посла США в России 12:26
Владимир Путин пояснил свое отношение к либерализму 12:16
Путин поздравил президента Кубы с избранием 12:13
В Петербурге таксист ограбил пассажира, не заплатившего за ожидание 12:09
Астрономы начали пристальное наблюдение за самым опасным астероидом 12:07
Путин рассказал о перспективах формирования единого финансового рынка для СНГ 12:05
На Урале предложили облучать куриные яйца для защиты от сальмонеллы 12:04
Житель Саратова признался в убийстве 9-летней девочки 12:03
Крым углубит Керченский пролив для безопасного прохода судов 12:01
Instagram заблокировал аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк 11:59
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами 11:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
11.10.2019 12:53
Проект: Пресс-релизы

"Галс-Девелопмент" завершила строительство волейбольной арены для СК "Динамо"

Компания "Галс-Девелопмент" сообщает об окончании строительно-монтажных работ на волейбольной арене на 3 500 зрителей в составе МФК Match Point (ул. Василисы Кожиной, вл. 13). Общая площадь спортивного комплекса составляет 23 тыс. кв.м. Фасады шестиэтажной арены, возведенной на участке 2,7 га, выполнены с использованием стеклянных витражей, натурального камня - юрского известняка и ламелей - специальных конструкций с вертикальными солнцезащитными панелями.
Фото: Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент" Фото: Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"
Фото: Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"

В настоящее время генеральный подрядчик - компания "ФОДД" проводит индивидуальные комплексные испытания инженерных систем и осуществляет передачу комплекса спортивному клубу "Динамо", который будет использовать объект в качестве постоянной тренировочной базы. Ввод в эксплуатацию волейбольной арены МФК Match Point запланирован на IV квартал 2019 года - одновременно с кварталом апартаментов.

"Компания "Галс-Девелопмент" завершила строительство важного городского объекта - волейбольной арены в составе МФК Match Point. Спортивный комплекс построен на самом высоком уровне, оснащен мультимедийным комплексом и системами безопасности. В настоящее время мы осуществляем передачу арены клубу "Динамо", выполняя в срок взятые на себя обязательства. Мы уверены, что запуск объекта будет способствовать развитию российского волейбола", - комментирует Иван Зуев, вице-президент "Галс-Девелопмент".

Спортивная арена в составе МФК Match Point соответствует всем требованиям Международной федерации волейбола FIVB. Объект включает в себя два тренировочных поля общей площадью 1,6 тыс. кв. м, спортивно-оздоровительный центр с тренажерным и ОФП-залами, медико-восстановительный центр, пресс-центр и конференц-зал, а также зоны для спортивных комментаторов. Колористическое решение комплекса выполнено в официальных цветах спортивного общества "Динамо".

Волейбольная арена спроектирована по принципу "трансформера" с возможностью проводить соревнования по баскетболу и мини-футболу. В центральной части на высоте 16 метров установлен светодиодный медиаэкран весом 12 тонн для трансляции спортивной информации и видео-контента для болельщиков. Для посетителей арены организована отдельная парковка.

Компания "Галс-Девелопмент" заключила договор на управление проектом МФК Match Point в качестве fee-девелопера в 2018 году. Помимо спортивной инфраструктуры проект включает в себя 1551 апартамент бизнес-класса площадью от 28 до 185 кв.м. Для клиентов "Галс-Девелопмент" действуют выгодные финансовые условия приобретения недвижимости - субсидированная ипотека от 6% годовых от Банка ВТБ.

МФК Match Point является победителем премии Urban Awards 2015 в номинации "Премьера года". В 2016 году комплекс победил в номинации "Новостройка Москвы №1" в рамках ежегодной премии "Рекорды рынка недвижимости". Актуальные новости со строительной площадки публикуются на сайте проекта.

Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"

Компании Пресс-релизы компаний
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Неопределенность по СНВ-3 подталкивает гонку вооружений
Стало известно имя нового посла США в России
Михаил Пиотровский будет возглавлять Эрмитаж еще три года
Минобороны рассекретило архивные документы к 75-летию освобождения Риги
СМИ: В России водителей проверят на хронический алкоголизм