"Яндекс.Такси" подал новое ходатайство в ФАС о покупке сервиса "Везет"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 11 октября не приняла решение по слиянию "Яндекс. Такси" и сервиса "Везет" (бренды "Везет", "Лидер", Red Taxi и Fasten), поскольку агрегатор отозвал свое ходатайство о сделке, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФАС, компания "Яндекс" собирается подать новое ходатайство. Но в профильное управление антимонопольной службы оно пока не поступало, уточнил представитель ведомства.

В пресс-службе "Яндекс.Такси" подтвердили отзыв ходатайства, сообщив, что 10 октября было подано новое.

"Это связано с изменением структуры сделки: в ее периметр внесены новые объекты собственности "Везет", в частности, сервис заказа грузоперевозок "Везет Добро". Мы продолжаем работать над сделкой и предоставлять ФАС всю необходимую информацию", сказал представитель агрегатора.

К предполагаемой сделке сейчас приковано все внимание рынка. Ранее агрегатор такси Gett пожаловался на слияние в Федеральную антимонопольную службу. В Gett посчитали, что сделка увеличит доминирование "Яндекс.Такси" и окажет негативное влияние на цены поездок и размер заработков водителей.

Кроме того, доля альтернативных сервисов сократится и возникнут барьеры для входа новых компаний на рынок агрегаторов. В "Яндекс. Такси" заявили, что сделка не ограничивает конкуренцию и не создает барьеры для работы на рынке.