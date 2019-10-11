Японские ученые выяснили, как снизить риск сердечных заболеваний

Регулярное употребление в пищу водорослей, например, ламинарии (морской капусты) снижает риск появления ишемических заболеваний сердца, таких как инфаркт миокарда. Соответствующие результаты исследований ученых из японского Национального онкологического центра и Университета Цукуба были опубликованы в онлайн-журнале American Journal of Clinical Nutrition. Об этом сообщает японская газета Asahi.

Японские ученые в течение 20 лет наблюдали за рационом питания примерно 86 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет, проживающих в различных районах Японии, от субтропической Окинавы до расположенной в умеренном климате префектуры Иватэ. За это время исследователи выяснили, что содержащиеся в водорослях белки и волокна положительно влияют на здоровье. Клетчатка, в частности, улучшает липидный обмен, а белки снижают кровяное давление. Так, за двадцать лет наблюдений ишемическая болезнь сердца развилась лишь у 1204 человек, то есть менее чем у двух процентов от общего количества участников.

По мнению ученых, на здоровье влияет не столько количество съедаемых водорослей, сколько регулярность их употребления. В идеале желательно включать водоросли в рацион каждый день, пусть и в небольших объемах.