Instagram заблокировал аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк

В социальной сети Instagram был заблокирован созданный поклонниками аккаунт в поддержку тяжело болеющей российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал российский певец Стас Михайлов. Пояснив, что администрация сервиса заблокировала фанатский аккаунт, так как посчитала активность на странице подозрительно высокой.

"В который раз убеждаюсь, что наши люди самые настоящие!!! И настолько отзывчивые, что из-за вашей активности и желания поддержать, к сожалению, Instagram решил заблокировать аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк", - сообщил Михайлов в "сториз".

Добавив, что в настоящее время поклонники разбираются с ситуацией и предпринимают действия для того, чтобы страница была восстановлена.

"Спасибо за ваши добрые и отзывчивые сердца!", - подытожил певец.

Официальных комментариев от семьи Анастасии о состоянии ее здоровья по-прежнему нет. Известно лишь, что в конце прошлой недели Заворотнюк перевезли из клиники, где она находилась, в реабилитационный центр.

Ранее Михайлов призвал прекратить нагнетать и начать молиться за Анастасию.