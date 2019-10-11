Новости

Фею-крестную в новой "Золушке" сыграет чернокожий гей 13:17
Вышел первый трейлер нового мультфильма Pixar "Вперед". И это феерия 12:35
Умерла вдова Анатолия Папанова, актриса Надежда Каратаева 10.10.2019
Видео: Фокс Малдер и Дана Скалли сыграли в "Людях в черном" 10.10.2019
Трейлер: фантастический триллер "Иные" выйдет в России 24 октября 10.10.2019

Instagram заблокировал аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк

ТВ и сериалы
    11.10.2019, 11:59
Текст:   Олег Усков

В социальной сети Instagram был заблокирован созданный поклонниками аккаунт в поддержку тяжело болеющей российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Дочь Ксении Бородиной была экстренно госпитализирована из школы

Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал российский певец Стас Михайлов. Пояснив, что администрация сервиса заблокировала фанатский аккаунт, так как посчитала активность на странице подозрительно высокой.

"В который раз убеждаюсь, что наши люди самые настоящие!!! И настолько отзывчивые, что из-за вашей активности и желания поддержать, к сожалению, Instagram решил заблокировать аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк", - сообщил Михайлов в "сториз".

Добавив, что в настоящее время поклонники разбираются с ситуацией и предпринимают действия для того, чтобы страница была восстановлена.

"Спасибо за ваши добрые и отзывчивые сердца!", - подытожил певец.

Официальных комментариев от семьи Анастасии о состоянии ее здоровья по-прежнему нет. Известно лишь, что в конце прошлой недели Заворотнюк перевезли из клиники, где она находилась, в реабилитационный центр.

Ранее Михайлов призвал прекратить нагнетать и начать молиться за Анастасию.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Художественный фильм о военных России в Сирии выйдет в 2020 году 10.10.2019
СМИ сообщили о смерти вдовы Папанова, актрисы Надежды Каратаевой 10.10.2019
Пойманную с наркотиками Бочкареву выгнали из института Жириновского 10.10.2019
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатрах 10.10.2019
⧣ Россия
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Стас Михайлов призвал молиться за Анастасию Заворотнюк 10.10.2019
Александр Масляков прокомментировал обвинение в поборах на КВН 09.10.2019
Вдова актера Марьянова прокомментировала итоги расследования 09.10.2019
⧣ телевидение
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Дочь Ксении Бородиной была экстренно госпитализирована из школы 08.10.2019
Представитель Заворотнюк опроверг информацию о ее появлении на публике 02.10.2019
Галустян и Светлаков будет вести телешоу "Русские не смеются" 02.10.2019
⧣ мультсериалы
Фото: youtube.com
Вышел трейлер четвертого сезона "Рика и Морти" 07.10.2019
Вышел трейлер финального сезона "Коня БоДжека" 28.09.2019
Умер один из создателей "Симпсонов" и "Рика и Морти" Джоэл Мендел 24.09.2019