Закон Калининградской области от 07 октября 2019 года № 317 "О величине прожиточного минимума пенсионера в Калининградской области в 2020 году"

Принят Калининградской областной Думой шестого созыва 3 октября 2019 года

Статья 1.

В соответствии с Законом Калининградской области "О порядке установления величины прожиточного минимума в Калининградской области" установить в 2020 году величину прожиточного минимума пенсионера в Калининградской области в размере 9658 рублей.

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов

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