Киев разместил ЗРК "Бук" на позициях в Донбассе

Силовики Украины разместили зенитно-ракетный комплекс "Бук" на позициях в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий.

"Противник продолжает использовать перемирие для наращивания и перегруппировки сил и средств, а также сосредоточения тяжелого вооружения в зоне карательной операции… В районе населенного пункта Новоастраханское отмечено нахождение зенитно-ракетного комплекса "Бук", - сказал Осадчий во время брифинга.

Он также отметил, что для размещения военной техники украинские силовики используют объекты гражданской инфраструктуры, тем самым ставя под угрозу безопасность местных жителей. Так, согласно данным разведки Народной милиции ЛНР, в начале этой недели вблизи жилых домов в подконтрольных Киеву населенных пунктах Троицкое, Передельское, Макарово, Станица Луганская, Новотошковское, Катериновка, Кряковка была обнаружена бронетехника.