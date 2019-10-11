Китайские полицейские прибыли в Сибирь на учения

Военнослужащие Народной вооруженной полиции Китая прибыли в Новосибирск для участия в совместных китайско-российских антитеррористических учениях "Сотрудничество-2019".

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", в Сибирском округе Росгвардии состоялась встреча военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и представителей Народной вооруженной полиции Китая. Китайские спецназовцы ознакомились с жизнью и бытом своих российских коллег. На совместных занятиях по физической подготовке полицейские обменялись навыками владения боевыми искусствами. Китайские военнослужащие продемонстрировали технику рукопашного боя, а бойцы отряда Росгвардии "Ермак" поделились некоторыми секретами выполнения приемов боевого самбо.